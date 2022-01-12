Школьников и студентов в Нур-Султане переведут на удаленку

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Нур-Султане из-за появления штамма коронавируса "омикрон" школьников и студентов высших и средних учебных заведений переведут на удаленку, сообщила главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова.

Она сказала, что введение удаленки для учащихся необходимо из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Школьники переводятся на дистант до 31 января, а студенты вузов и специальных учебных заведений - до 6 февраля.

Ранее 12 января о скором введении ковид-ограничений предупредил главный санврач Алма-Аты. Он признал, что эти ограничения окажут дополнительное давление на бизнес и граждан после недавних беспорядков и ограничений, связанных с режимом ЧП.