Австралия разрешила въезд в страну привитым российским "Спутником V"

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Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Австралийское Управление терапевтических товаров (TGA, администрация лекарственных средств страны) сообщило в понедельник, что все привитые двумя дозами российской вакцины от коронавируса "Спутник V" имеют право на въезд и пребывание в Австралии.

Решение было принято на основе информации, предоставленной TGA российским правительством при содействии посольства Австралии в Москве, отмечается в сообщении ведомства.

В нем говорится, что "признание "Спутника" расширит возможности для возвращения иностранных студентов, поездок квалифицированных и неквалифицированных рабочих в Австралию, а также поездок деловых людей и представителей спорта в нашу страну".

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что Российский фонд прямых инвестиций передал Всемирной организации здравоохранения всю документацию, необходимую для продолжения процедуры одобрения "Спутника V".