Что произошло за день: понедельник, 17 января

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что предложенные меры касались варианта коронавируса "дельта", а "омикрон" ставит новые вызовы.

- В России зарегистрировали еще 30 726 случаев COVID-19. В Москве число заболевших превысило 7,5 тыс., в Санкт-Петербурге - максимальные за все время пандемии 4 132 случая, в Подмосковье - 3 388. Смертность по стране оказалась минимальной с июля: умерли 670 человек.

- Петр Порошенко вернулся на Украину. В Киеве он со сцены выступил перед сторонниками, а позднее явился в суд, где рассматривается вопрос о мере пресечения для него. Экс-президент подозревается в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций.

- Суд лишил родительских прав мать и отца девочки, большую часть жизни находившейся в московской клинике "Мать и дитя". Ребенка ранее передали в замещающую семью.

- Likee и Viber зарегистрировали личные кабинеты на сайте РКН в рамках закона "о приземлении". Соцсеть и мессенджер, а также Apple выполнили по два из трех требований в рамках закона: Apple и Likee создали электронную форму для обращений, а Viber открыл представительство в России.

- Племянник Назарбаева освобожден от должности первого зампреда главы Комитета нацбезопасности. Самат Абиш занимал пост с 2015 года.

- Выдвинута новая версия о доносчике в деле Анны Франк. Группа следователей пришла к выводу, что выдать семью в 1944 году мог бизнесмен и член коллаборационистского юденрата Арнольд ван дер Берг. Будучи евреем, он избежал лагерей и жил в Амстердаме, а скончался в 1950 году.

- Австралия разрешила въезд в страну привитым двумя дозами "Спутника V".