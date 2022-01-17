Военные Южной Кореи определили запущенные КНДР снаряды как баллистические ракеты

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Северная Корея утром в понедельник осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

По их данным, КНДР запустила, предположительно, две баллистические ракеты малой дальности в восточном направлении из аэропорта Сунан в Пхеньяне.

"В настоящее время наши военные отслеживают и контролируют соответствующие (северокорейские) передвижения и поддерживают состояние готовности", - говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS).

Ранее южнокорейские военные сообщили, что Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря.

Это уже четвертый пуск, осуществленный КНДР в этом году.

Сегодняшний запуск произошел всего через три дня после того, как Север запустил в Японское море две предполагаемые баллистические ракеты малой дальности с железнодорожных платформ.

По утверждению КНДР, 5 и 11 января северокорейские военные испытали гиперзвуковые ракеты. В Южной Корее и Японии предполагали, что Север испытал баллистические ракеты.

На прошлой неделе Пхеньян предупредил о "более сильной и определенной реакции" на недавнее введение США новых санкций в отношении шести северокорейцев и московской компании "Парсек", связанной, по данным Вашингтона, с ракетной программой КНДР.