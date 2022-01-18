В Алма-Ате отменят комендантский час и сохранят "красный" уровень тревоги

Режим ЧП отменят для всего Казахстана

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Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Алма-Ате с полуночи 19 января завершается действие режима ЧП и комендантский час, сообщила комендатура города.

Там напомнили, что сохраняется "красный" уровень террористической опасности", продолжается круглосуточное патрулирование с участием полиции и военных, остаются блокпосты.

"Напоминаем, что при критическом "красном" уровне террористической опасности органам правопорядка разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей граждан, транспортных средств, а также временно ограничивать или запрещать их движение. Запрещено проведение шествий и митингов", - отмечается в сообщении.

О сроках завершения режима антитеррористической операции комендатура пообещала объявить дополнительно.

Режим чрезвычайного положения отменяется в полночь 19 января в семи оставшихся регионах Казахстана, сообщил пресс-секретарь президента страны Берик Уали. Кроме Алма-Аты, это столица Нур-Султан, а также в Алма-атинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская и Мангистауская области. Там отменяется комендантский час и другие ограничения, добавил Уали.

До этого ЧП было отменено еще в десяти регионах.

Президент Касым-Жомарт Токаев ввел режим ЧП в Мангистауской области, Алма-Ате, Алма-атинской области 5 января, когда начавшиеся в Жанаозене протесты против повышения цен на газ распространились по всей стране и стали сопровождаться беспорядками. Вскоре режим ЧП был введен по всей стране.

В тот же день Токаев запросил помощи у ОДКБ, и в страну были введены военнослужащие из России, Белоруссии, Киргизии и других стран-участниц. Токаев говорил, что их численность не должна была превысить 2500 человек. О выводе миротворцев он объявил 13 января.