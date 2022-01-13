Польская погранслужба сообщила о попытках 391 нелегала попасть в страну с начала года

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Польше зафиксировали 16 нелегальных мигрантов, стремившихся попасть в ЕС с территории Белоруссии, с начала года их количество достигло 391, сообщила польская Погранслужба в твиттере в четверг.

Там утверждают, что минувшей ночью на участке в районе населенного пункта Черемша белорусские силовики забросали камнями польский патруль, никто не пострадал.

Как сообщалось, за 2021 год польско-белорусскую границу пытались незаконно перейти 39,7 тыс. человек.

Из-за миграционного кризиса в Литве и Польше в 2021 году ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Белоруссии.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября прошлого года, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

В Европе называют незаконную миграцию с территории Белоруссии "гибридной агрессией" "белорусского режима".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после острой международной реакции на инцидент с вынужденной посадкой самолета Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича и его подруги россиянки Софьи Сапеги заявил в конце мая минувшего года, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией. "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - сказал Лукашенко.