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Бежавший в Белоруссию польский военный рассказал об убийстве более 240 беженцев

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Информация бежавшего в Белоруссию польского военнослужащего Эмиля Чечко об убийстве 240 человек на границе между двумя странами стала поводом для Следственного комитета Белоруссии начать сбор дополнительной информации о жертвах польских силовиков.

Согласно сообщению СК, "главным следственным управлением продолжается расследование уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества, пропаганде войны и заведомом оставлении в опасности (ст. 128, ч. 1 ст. 123, ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Белоруссии)".

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В ходе расследования дела Чечко рассказал, что с 8 июня 2021 года он "совместно с сослуживцами принимал участие в организованных убийствах" в приграничной полосе и вблизи польского населенного пункта Семянувка, заявили в белорусском СК. "Кроме того, он неоднократно являлся свидетелем таких преступлений. Среди убитых были беженцы, следовавшие через польскую границу в Германию, в том числе женщины и дети, а также двое волонтеров, оказывавших помощь иностранцам", - говорится в сообщении.

"Со слов военнослужащего, ему известно об убийстве более 240 человек. Тела погибших польские силовики закапывали в специально подготовленных ямах в лесных массивах. Кроме того, об участии в совершении казней ему рассказывали сослуживцы", - заявили в СК.

Следственный комитет попросил МИД Белоруссии проинформировать по дипломатическим каналам о произошедшем международные структуры и органы власти стран Ближнего Востока. СК также инициирует организацию сбора информации и фиксацию фактов исчезновения граждан, следовавших в Западную Европу.

"Следователями будет дана принципиальная правовая оценка всем преступным действиям польских силовиков", - обещали в Следственном комитете.

Миграционный кризис

Как сообщалось, из-за миграционного кризиса в Литве и Польше в 2021 году ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Белоруссии.

Ситуация осложнилась в начале ноября прошлого года, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе. В Европе называют незаконную миграцию с территории Белоруссии "гибридной агрессией" Минска.

Белоруссия Польша

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