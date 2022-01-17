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Лукашенко сообщил о десятках тысяч иностранных военных у белорусских границ

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Страны Прибалтики и Польша сосредоточили десятки тысяч военнослужащих у белорусской границы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в понедельник в Минске.

"Глава государства отметил, что, по последним данным, в Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тыс. военнослужащих, техника и вооружение", - сообщает госагентство БелТА.

"Более того, Варшава обратилась к руководству Североатлантического блока - который сейчас в переговорах телепается с Россией, хотят, действительно, Россия права, заволокитить, замять все эти переговоры, идеи и преподнести как будто ничего не происходит, а мы видим, что происходит - с просьбой развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения. Как люди военные мы сразу задаем вопрос: зачем?" - сказал Лукашенко.

Он также отметил, что "на территории Польши и стран Балтии на ротационной основе находится от 8 до 10 тысяч военнослужащих Соединенных Штатов Америки".

"Американцам-то здесь что делать? Чего нас, Россию упрекать, что мы какие-то там маневры проводим, учения и так далее, если вы за тридевять земель сюда приперлись? Что вы здесь делать будете? Отдельные "горячие головы" уже открыто призывают к войне. Мы слышим эти заявления", - заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко Белоруссия Польша Прибалтика

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