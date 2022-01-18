Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:07Заразились
на 18.01В России 10 865 512+31 252В мире 330 746 893+2 670 008

Польская погранслужба назвали выдуманной провокацией инцидент с гербом Белоруссии

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Польская сторона предлагала провести встречу по факту повреждения герба на границе с Польшей, чтобы прояснить ситуацию, однако белорусские пограничники отказались, сообщила пресс-секретарь Пограничной службы Республики Польша Анна Михальская.

"Белорусы отказались, а вечером в СМИ появилось сообщение о повреждении польской стороной белорусского пограничного знака", - сказала журналистам Михальская, которую во вторник цитирует телеканал Polsat.

Она отметила, что в день инцидента польские пограничники наблюдали, как белорусы демонтировали щиты со своим гербом. "Вчера польские патрули на участке в Плаской гмине заметили необычное поведение белорусских служб. Приблизительно в 9 часов белорусские военнослужащие сняли щит с изображением государственного герба с одной из своих пограничных застав и с ним углубились вглубь территории Белоруссии. Через несколько часов белорусы вернулись и начали фотографировать место происшествия. Во второй половине дня белорусские пограничники сообщили в Подляский погранотряд, что эмблема на их логотипе повреждена", - отметила пресс-секретарь.

Польские службы также заметили, что белорусские щиты с государственным гербом на трех пограничных знаках на участке погранзаставы в Беловеже также уже несколько дней отсутствуют.

"Вышеупомянутые события еще раз показывают, что фантазия белорусских спецслужб не имеет границ в том, что касается выдумывания провокаций, призванных нагнетать напряженность на границе", - резюмировала Михальская.

Ранее Следственный комитет Белоруссии сообщил, что утром 17 января в Гродненском районе пограничный наряд при несении службы на участке границы вблизи заставы имени В.М.Усова заметил повреждения пограничного столба и щитка с изображением государственного герба Белоруссии в виде пробоин. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 370 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Белорусии.

Польша Белоруссия

Новости

Brent подорожала до $87,11 за баррель

Премьер Молдавии не исключила введения режима ЧП из-за нехватки газа

Вильнюс нашел в отчете ИКАО грубые нарушения участников инцидента с Ryanair

Вильнюс нашел в отчете ИКАО грубые нарушения участников инцидента с Ryanair

В Алма-Ате отменят комендантский час и сохранят "красный" уровень тревоги

В Алма-Ате отменят комендантский час и сохранят "красный" уровень тревоги

Шестеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в Доминикане

Массовые протесты в Казахстане

Число погибших в Казахстане в ходе беспорядков увеличилось до 227 человек

Глава МИД Германии заявила о ста тысячах российских военных у границы с Украиной

Назарбаев опроверг сообщения о расколе элит в Казахстане

Назарбаев опроверг сообщения о расколе элит в Казахстане

Главой Европарламента избрана Роберта Метсола

Главой Европарламента избрана Роберта Метсола

Глава МИД Германии заявила о безальтернативности добрых отношений с Москвой

Глава МИД Германии заявила о безальтернативности добрых отношений с Москвой
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });