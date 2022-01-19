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США отметили сокращение числа кибератак в последние месяцы

США отметили сокращение числа кибератак в последние месяцы
Фото: Silas Stein/picture alliance via Getty Images

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Количество кибератак с применением вирусов-вымогателей в США в последние месяцы снизилось, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, упомянув саммит президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, в ходе которого американский лидер передал российскому коллеге список ключевых секторов, которые не должны подвергаться кибератакам.

"Мы полагаем, что за последние несколько месяцев наблюдается, с точки зрения громких атак вымогателей на критическую инфраструктуру, сокращение этой активности", - сказал Салливан в интервью журналу Foreign Policy.

Он добавил, что США "воздают должное российскому правительству за то, что оно задержало ряд преступников, связанных с атаками программ-вымогателей на Соединенные Штаты".

На прошлой неделе стало известно о спецоперации ФСБ против хакеров из группировки REvil, проведенной по запросу США. У 14 человек прошли обыски, были задержаны несколько предполагаемых участников группы в Москве, Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях. Задержанным было предъявлено обвинение в неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК). Тверской суд Москвы за два дня арестовал восемь фигурантов дела.

В 2021 году США столкнулись с серией мощных кибератак, целью которых было получение выкупа. Часть из них американские власти приписывали хакерам из России, в том числе связанным с государством. Москва неоднократно отвергала обвинения американской стороны.

Администрация президента США Джо Байдена сделала реагирование на угрозы кибербезопасности ключевым приоритетом. В мае прошлого года американский лидер подписал исполнительный указ, направленный на укрепление федеральной кибербезопасности.

США Россия Джейк Салливан REvil

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