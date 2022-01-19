Макрон анонсировал скорое завершение работы над новым порядком безопасности ЕС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Единый и сильный голос Евросоюза должен быть услышан в том, что касается стратегических вооружений, контроля над обычными вооружениями, прозрачности военной деятельности и уважения суверенитета европейских государств, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Ближайшие недели должны привести нас к завершению работы над европейским предложением по построению нового порядка безопасности и стабильности. Мы должны создать его силами европейцев, затем разделить с нашими союзниками в рамках НАТО, и потом предложить для переговоров с Россией", - сказал Макрон в среду в Страсбурге, представляя программу французского председательства в Совете ЕС.

По его словам, такой порядок безопасности отвергает сферы влияния. "Суверенитет - это свобода. Он находится в центре нашего европейского проекта и также является ответом на происходящую дестабилизацию на нашем континенте", - заявил президент.