Боррель заявил, что РФ не хочет видеть ЕС как политического актера на международной сцене

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Россия не желает видеть Евросоюз как политического актера на международной сцене, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Россия никогда не обращается к нам и не желает вести с нами переговоры. Это является частью ее стратегии разделения (Запада - ИФ)", - сказал Боррель, выступая в понедельник вечером на совместном заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по безопасности и обороне.

Он информировал евродепутатов о позиции ЕС на фоне проходивших на прошлой неделе переговоров России с США и НАТО. Кроме того, он поделился своими впечатлениями от недавнего визита на Украину.

Боррель при этом повторил неоднократно озвученное им предупреждение, что ЕС твердо настроен противодействовать "любой военной агрессии России против Украины, которая будет иметь высокую цену и тяжелые последствия" для Москвы. Его долгом как высокого представителя ЕС по иностранным делам является предложить Совету ЕС соответствующие меры в случае отсутствия политического решения кризиса.

"Не может быть безопасности Европы без безопасности Украины", - повторил глава дипломатии Евросоюза.

Если Россия намерена говорить о своей безопасности, то и Евросоюз желает говорить о своей безопасности и иметь возможность сказать своё слово, и такая безопасность должна также распространяться на Украину, добавил он.

Боррель высказал удовлетворение своими консультациями с США по итогу прошедших переговоров и отметил совпадение взглядов на то, что с требованием России о нерасширении НАТО на восточную часть Европы невозможно согласиться.

Он сослался на телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который сообщил ему, что российская сторона требует письменного ответа на свои предложения. "Но содержание уже известно: НАТО не может согласиться с тем, чего требует Россия. Очень ясно, что это противоречило бы принципам, на которые опирается наша архитектура безопасности. И Восточная Европа является частью этого соглашения", - настаивал Боррель.

На прошлой неделе прошла серия встреч России с представителями США, НАТО и ОБСЕ. Сторонам не удалось достичь каких-либо договоренностей, но США и НАТО выразили готовность к новым контактам. В Москве же не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.