Байден пообещал, что в США не будет локдаунов из-за коронавируса

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден пообещал, что локдаунов из-за COVID-19 более не предвидится, школы закрывать не планируется, так как страна располагает всеми инструментами для борьбы с коронавирусом.

"У нас есть инструменты: вакцины, бустерные дозы, маски, тесты, лекарства для того, чтобы спасти жизни, сохранить бизнес и не закрывать школы", - заявил Байден на пресс-конференции по случаю годовщины его нахождения на посту президента США.

Он напомнил, что на данный момент в США вакцинированы 75% человек. Прошлым летом невакцинированными были 90 млн человек, а по состоянию на сегодняшний день - 35 млн человек.

Согласно статистическому порталу Worldometers за время пандемии в США коронавирусом заразились 69,2 млн человек, свыше 878 тысяч человек скончались, а 43,6 млн человек выздоровели.