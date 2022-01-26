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Менее 50% американцев сочли обязательной бустерную прививку от COVID-19

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Число желающих получить дополнительную - бустерную - дозу вакцины от коронавируса COVID-19 в США падает, несмотря на распространяющийся в стране вариант "омикрон", сообщает Associated Press.

Опрос, проведенный Центром исследований по связям с общественностью The Associated Press-NORC, показал, что 59% американцев считают необходимым получить две дозы вакцины для полноценного участия в общественной жизни, не подвергаясь риску заражения COVID-19. При этом только 47% говорят то же самое о бустере.

При этом, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, только 40% полностью вакцинированных американцев получили бустерную дозу. Среднее количество повторных инъекций, проводимых в день в США, резко упало с пика в 1 млн в начале декабря до примерно 490 тыс. по состоянию на прошлую неделю.

США и многие другие страны призывают взрослых людей сделать бустерный укол, потому что защита от вакцины может ослабнуть. Кроме того, исследования показали, что, хотя вакцины оказались менее эффективными против "омикрона", бустер может защитить против этой угрозы.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 26 января 2022 годаПандемия коронавируса
США Коронавирус

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