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Что случилось этой ночью: четверг, 20 января

Предупреждение Байдена о санкциях против России, расследование в отношении членов президиума "Зеленых" в ФРГ, утверждение мирового соглашения "Яндекса" по делу "колдунщиков"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Байден пригрозил России экономической катастрофой в случае нападения на Украину. Он подчеркнул, что руководство РФ "никогда не сталкивалось с такими санкциями, которые США пообещали ввести". Байден также призвал Россию помнить о "близости полномасштабной ядерной войны" в случае обострения с Западом.

- В Германии глава МИД и вице-канцлер стали фигурантами дела о незаконных COVID-выплатах. По данным Der Spiegel, представители президиума партии "Зеленые" в 2020 году незаконно получили 1,5 тысячи евро каждый. Политики сами определили себе эти бонусы и выплатили их.

- Суд утвердил мировое соглашение "Яндекса" с ФАС и инициаторами дела "колдунщиков". Корпорация договорилась о мировой с компаниями, которые в 2020 году пожаловались в ФАС на злоупотребление доминирующим положением "Яндекса" в поисковой выдаче.

- Британские военно-транспортные самолеты выполнили восьмой за три дня рейс на Украину. Они осуществляют полеты с базы ВВС Брайз Нортон в Англии. Каждый самолет C-17A Globemaster III способен перевозить до 77,5 тонн груза.

- Байден пообещал, что в США не будет локдаунов из-за коронавируса. По его словам, страна располагает всеми инструментами для борьбы с COVID-19 и может "спасти жизни, сохранить бизнес и не закрывать школы".

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