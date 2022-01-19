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В Германии глава МИД и вице-канцлер стали фигурантами дела о незаконных COVID-выплатах

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Берлина ведет расследование в отношении членов президиума немецкой партии "Зеленые", в том числе сопредседателей партии Анналены Бербок и Роберта Хабека, сообщает в среду журнал Der Spiegel.

Бербок сейчас занимает пост министра иностранных дел Германии, а Хабек - должности министра экономики и вице-канцлера.

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По данным издания, представители президиума партии в 2020 году незаконно получили "коронавирусные" выплаты в размере 1,5 тыс. евро каждый. Президиум партии сам определил себе эти бонусы и выплатил их.

Сообщается, что в расследовании фигурируют все члены президиума партии, в том числе Рикарда Ланг и Джамила Шефер, а также директор партии Михаэль Келльнер и ее казначей Марк Урбач. И прокуратура, и партия подтвердили изданию, что расследование ведется.

Сам факт выплат Бербок был темой избирательной кампании, уже тогда ее обвиняли в получении этой выплаты. В мае прошлого года в эфире ток-шоу журналистки Сандры Майшбергер Бербок сказала, что речь идет о выплате так называемого "рождественского бонуса", который она задекларировала. Единственное, чего она не сделала - это не сообщила о выплате спикеру бундестага, что должна была сделать.

Бербок отметила, что сожалеет об этом. "Я сама жутко злилась на себя из-за моей ошибки", - сказала она.

Германия Анналена Бербок Роберт Хабек коронавирус

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