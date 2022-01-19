Суд утвердил мировое соглашение "Яндекса" с ФАС и инициаторами дела "колдунщиков"

Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - ФАС, "Яндекс" и заявители по делу "колдунщиков" заключили мировое соглашение. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Ранее сообщалось, что российский интернет-гигант договорился о мировой с компаниями, которые в 2020 году пожаловались в ФАС на злоупотребление "Яндексом" доминирующим положением в поисковой выдаче. Соглашение было заключено с Avito, Wildberries, Profi.ru, 2ГИС и другими игрокам на рынке.

Теперь мировое соглашение утвердил Арбитражный суд Москвы, отмечается в сообщении ФАС. Также сообщается о прекращении соответствующего антимонопольного дела.

Разбирательства по делу "колдунщиков"

Летом 2020 года Avito, "Дром", Cian.ru, Ivi, Profi.ru, 2ГИС и другие сервисы направили в ФАС жалобу на злоупотребление доминирующим положением "Яндекса" в поисковой выдаче компании. По их мнению, "Яндекс" уводит пользователей на собственные сервисы интернет-компании, не допуская сервисы к использованию инструмента. В связи с этим компании теряют трафик и вынуждены больше тратить на продвижение собственных сервисов, указывали пожаловавшиеся компании.

ФАС возбудило дело в отношении компании по признакам нарушения антимонопольного законодательства. "Яндекс" до 1 апреля 2021 года должен был прекратить преимущественное продвижение собственных сервисов в поисковой выдаче при помощи "колдунщиков".

"Колдунщики" - это элементы поисковой выдачи, которые предлагают пользователю ответ на его запрос прямо на странице с результатами поиска (в данном случае - на собственных сервисах "Яндекса"). Например, при поиске автомобиля в выдаче появятся карточки машин с сервиса "Яндекс. Авто".

Соглашение сторон по делу "колдунщиков"

"Яндекс" признал обоснованность выданного ФАС предупреждения и выполнил его положения. В частности, в результате взаимодействия компаний-участников антимонопольного дела опубликованы политика, условия и технические требования по интеграции партнеров в поисковую систему "Яндекса". Их требования открыты и едины для всех участников рынка, включая собственные сервисы компании.

Кроме того, антимонопольная служба будет вести мониторинг исполнения мирового соглашения, а также регулярно анализировать корректность работы поисковой системы компании. Сведения для такого мониторинга "Яндекс" также обязуется регулярно предоставлять ведомству. Ежегодно будет проводиться независимый аудит непредвзятости ранжирования и отображения данных в поисковой выдаче.

Заявители подтвердили, что компания совершила все необходимые действия, направленные на устранение дискриминационных условий в собственной поисковой системе.

Также "Яндекс" внесет 1,5 млрд рублей в Российский фонд развития информационных технологий, средства будут направлены на продвижение российских программных ИТ-продуктов в сети Интернет. Институт развития РФРИТ входит в группу корпорации развития ВЭБ.РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации выполняет роль курирующего ведомства.