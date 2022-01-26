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Матвиенко констатировала наступление эпохи дезинформации

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя заявления о якобы планирующемся нападении России на Украину, отметила, что мир перешел в эпоху дезинформации. Она сказала это, открывая весеннюю сессию палаты.

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"Из эпохи "информации" мир перешел в эпоху "дезинформации". Зашкаливает истерия западных стран по обвинению России в агрессии, якобы готовящемся нападении на Украину - причем как всегда без каких-либо оснований и доказательств", - заявила она.

"На самом деле за этим туманом лжи и обмана идет активное военное освоение Украины, поставка наступательного, в том числе летального вооружения вместо выполнения Минских соглашений. Нынешний киевский режим, скорее всего, вынашивает планы в очередной раз попытаться решить проблему Донецка и Луганска силовым путем, планирует по рекомендациям своих западных хозяев разного рода провокации, чтобы затем в очередной раз бездоказательно обвинить в этом Россию", - объяснила спикер.

Она считает, что Запад развязал против России настоящую информационную войну и вбивает сознание мирового сообщества "срежессированную ложь об агрессивных планах России".

Матвиенко также отметила, что Москва пока не получила ожидаемого письменного ответа США и НАТО на требования о гарантиях безопасности, запрета расширения НАТО на Восток, отказа от вступления в НАТО Украины и Грузии. "Переговоры продвигаются медленно и трудно", - отметила спикер.

Валентина Матвиенко Украина Донецк Луганск Совет Федерации

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