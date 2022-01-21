Рябков заявил, что предложения РФ по гарантиям безопасности сформировали повестку дня США

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Предложения России по гарантиям безопасности сформировали повестку дня, которой следуют США и Запад, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Дипломатия - это не только искусство возможного, но и в какой-то мере искусство невозможного, потому что те задачи и те рубежи, на которые мы должны выйти, какое-то время назад не рассматривались в практическом плане", - сказал Рябков в программе "Международное обозрение" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, повестка дня, по которой работает МИД, сформулирована министерством, а США и "коллективный Запад", следуют за ней.

Дипломат отметил, что в настоящий момент Россия "удерживает внешнеполитическую инициативу".

"Мы будем работать на более надежное обеспечение безопасности нашей страны. Роль дипломатии, на мой взгляд, повысилась", - заявил Рябков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели в Женеве переговоры по российским предложениям в сфере безопасности.