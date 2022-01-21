Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:56Заразились
на 21.01В России 10 987 774+49 513В мире 342 524 920+3 543 656

НАТО отвергло требования РФ вывести военных из Болгарии и Румынии

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Североатлантическом альянсе отвергли требования России о выводе войск из Болгарии и Румынии, сообщают американские СМИ со ссылкой на представителя НАТО Оану Лунгеску.

"НАТО не откажется от способности защищать и оборонять друг друга, в том числе присутствием войск в восточной части альянса", - приводят СМИ заявление Лунгеску.

"Требования России создадут первый и второй класс членов НАТО, чего мы не можем допустить. Мы отвергаем любые идеи о сферах влияния в Европе", - подчеркнула Лунгеску.

Представитель альянса добавила, что в НАТО всегда будут реагировать на любые ухудшения в сфере безопасности, "в том числе укрепляя коллективную оборону". Более того, по ее словам, НАТО продолжает оценивать необходимость усиливать восточную часть альянса.

В пятницу МИД Болгарии призвал Россию уважать внешнеполитический выбор Софии в том, что касается членства страны в НАТО.

Ранее в МИД РФ сообщили, что российские предложения по гарантиям безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к альянсу после 1997 года.

НАТО Болгария Румыния МИД РФ

Новости

ФРГ не дала Эстонии одобрение для поставок вооружения немецкого происхождения Украине

ФРГ не дала Эстонии одобрение для поставок вооружения немецкого происхождения Украине

Военный вертолет в Белоруссии совершил вынужденную посадку из-за неполадок

Переговоры Лаврова и Блинкена завершились без прорывов. Обобщение

Переговоры Лаврова и Блинкена завершились без прорывов. Обобщение

Лавров предупредил США о последствиях дальнейшего игнорирования озабоченностей РФ

Троих россиян приговорили к штрафу на Шри-Ланке за уничтожение жуков

Давосский форум пройдет в конце мая

Давосский форум пройдет в конце мая

Премьер Молдавии упрекнула "Газпром" в недружественном поведении

Блинкен заявил, что услышал слова Лаврова об отсутствии планов нападения на Украину

Лавров заявил о попытках ЕС создать свою сферу влияния на западе Балкан

Лавров заявил о попытках ЕС создать свою сферу влияния на западе Балкан

"Молдовагаз" запросил повышение тарифов для потребителей на 40%

"Молдовагаз" запросил повышение тарифов для потребителей на 40%
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });