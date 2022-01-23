Борт ВВС США доставил в Киев в воскресенье более 80 тонн оружия

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в воскресенье вечером в Киеве приземлился самолет с военной помощью от США.

"Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США! И это не конец", - написал Резников в твиттере.

The second bird in Kyiv! More than 80 tons of weapons to strengthen Ukraine's defense capabilities from our friends in the USA! And this is not the end 😌 🇺🇦🤝🇺🇸

P.S. the cargo arrived under dependable protection 🐶@WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/ReNaj9tRds — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 23, 2022

Самолет Боинг 747-412 (BCF) с бортовым номером N756CA вылетел с базы Военно-воздушных сил США в Калифорнии.

Накануне посольство США на Украине заявило, что в субботу Киев получил от Вашингтона около 200 тысяч фунтов летального оружия, в том числе боеприпасы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину и выделит дополнительные $300 млн на оборону и безопасность в 2022 году.