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Борт ВВС США доставил в Киев в воскресенье более 80 тонн оружия

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в воскресенье вечером в Киеве приземлился самолет с военной помощью от США.

"Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США! И это не конец", - написал Резников в твиттере.

Самолет Боинг 747-412 (BCF) с бортовым номером N756CA вылетел с базы Военно-воздушных сил США в Калифорнии.

Накануне посольство США на Украине заявило, что в субботу Киев получил от Вашингтона около 200 тысяч фунтов летального оружия, в том числе боеприпасы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину и выделит дополнительные $300 млн на оборону и безопасность в 2022 году.

США Украина

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