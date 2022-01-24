Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:55Заразились
на 23.01В России 11 108 191+63 205В мире 349 134 552+2 670 248

Латвия проведет инспекцию военной деятельности в Брянской и Смоленской областях РФ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Латвия с 24 по 29 января проведет на территории РФ инспекцию в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"Российская Федерация дала согласие на данную инспекцию", - отмечается в сообщении.

Определенный Латвией район расположен в Брянской и Смоленской областях и охватывает площадь 13 200 квадратных километров.

Подобные инспекции проводятся с целью определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района и подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности (или подтверждения отсутствия такой уведомляемой военной деятельности).

"В ходе работы инспекторы получат брифинги от командования воинских формирований и частей, находящихся в пределах указанного района содержащие информацию об их структуре, задачах и военной деятельности", - отмечается в сообщении.

Инспекторы из России с 22 по 25 ноября прошлого года в соответствии с Венским документом провели проверку военной деятельности в одном из районов Латвии.

Россия Латвия

Новости по теме

Новости

Губернатор Санкт-Петербурга Беглов заявил, что не собирается в отставку

Губернатор Санкт-Петербурга Беглов заявил, что не собирается в отставку

Володин предложил ввести ответственность для чиновников за нападения бездомных собак

Что произошло за день: воскресенье, 23 января

Краснодарские школьники 24 января останутся дома из-за непогоды

Бастрыкин поручил подготовить изменения закона на фоне нападений собак на людей

Заключенный убит во время драки в калужской колонии

Высота снежного покрова в Краснодаре достигла рекордных 41 см

Высота снежного покрова в Краснодаре достигла рекордных 41 см
Пандемия коронавируса

В России обновлен антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

В России обновлен антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

В Черном море на танкере локализовали пожар

Пандемия коронавируса

Испытания назальной вакцины "Спутник" стартуют в начале следующей недели

Испытания назальной вакцины "Спутник" стартуют в начале следующей недели
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });