Латвия проведет инспекцию военной деятельности в Брянской и Смоленской областях РФ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Латвия с 24 по 29 января проведет на территории РФ инспекцию в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"Российская Федерация дала согласие на данную инспекцию", - отмечается в сообщении.

Определенный Латвией район расположен в Брянской и Смоленской областях и охватывает площадь 13 200 квадратных километров.

Подобные инспекции проводятся с целью определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района и подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности (или подтверждения отсутствия такой уведомляемой военной деятельности).

"В ходе работы инспекторы получат брифинги от командования воинских формирований и частей, находящихся в пределах указанного района содержащие информацию об их структуре, задачах и военной деятельности", - отмечается в сообщении.

Инспекторы из России с 22 по 25 ноября прошлого года в соответствии с Венским документом провели проверку военной деятельности в одном из районов Латвии.