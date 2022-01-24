Губернатор Санкт-Петербурга Беглов заявил, что не собирается в отставку

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Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что вопрос о его возможной отставке должны решать жители города, но сам он не собирается уходить со своего поста.

"Это (вопрос об отставке - ИФ) решают жители нашего города, которые меня избрали. Я никуда не собираюсь. Я и команда правительства работаем и будем работать. И мы продолжим реформы и доведем их до конца", - сказал губернатор в интервью городскому телеканалу "78".

Губернатор напомнил, что в городе проходят мусорная реформа, реформа системы городского благоустройства, реформа общественного транспорта, реформа строительной сферы.

"Безусловно, это создает определенные неудобства. Я с себя ответственности не снимаю. И за эти неудобства приношу извинения перед жителями нашего города", - сказал Беглов.

Глава города отметил, что те сферы, где сейчас происходят реформы, были криминальными и полукриминальными.

"Но никакие реформы просто так не проходят, особенно когда ты борешься с криминалом. Не бывает другого. Надо немного потерпеть. Мы обязательно сделаем город чище и лучше", - отметил Беглов.

Проблемы с уборкой мусора в Санкт-Петербурге губернатор объяснил саботажем прежнего подрядчика.

"Представьте себе, тот оператор, который должен был обслуживать четыре района, с 26 декабря прекратил вывоз мусора. Взял - просто прекратил. Откровенно говоря, город не рассчитывал, что "Шестой парк" ("Автопарк № 6 "Спецтранс" - ИФ) уйдет из города. Мы предлагали соответствующие контракты, участвовать в конкурсе. Но так получилось, что он не захотел этим заниматься. Мы предлагали ему: давайте мы у вас купим контейнеры, давайте возьмем в аренду. Нет!", - сказал глава города.

По словам Беглова, новому мусорному оператору пришлось налаживать инфраструктуру.

"Естественно, навигация, связи, контакты, знания - это имеет определенную проблематику. И новый оператор столкнулся с этим - закрытые дворы, техника, которая не может проехать к контейнерам", - сказал Беглов.

Глава города заверил, что сейчас ситуация с уборкой мусора улучшилась.

"Ситуацию мы взяли под контроль", - отметил губернатор.

Он напомнил, что, согласно федеральному законодательству, в этом году в Петербурге появился региональный мусорный оператор - АО "Невский экологический оператор". Эта компания была учреждена в начале прошлого года администрациями Петербурга, Ленинградской области, "ИнтерРАО" и ВТБ.

Беглов добавил, что около 600-800 тонн мусора вывозили на несанкционированные свалки.

"Город начал тратить деньги на ликвидацию этих несанкционированных свалок. То есть горожане платили дважды или трижды за тот же самый мусор", - сказал губернатор.

Отвечая на вопрос о клипе лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова о неубранном снеге и мусоре, губернатор сказал, что не обижается на критику.

"Ругайте меня сколько хотите, главное, город не ругайте-то. Конструктивная критика принимается с благодарностью. А все остальное - что сделаешь - это уже культура других людей", - сказал Беглов.

Губернатор отметил, что доволен работой городского правительства.

"На сегодняшний день город создал хорошую команду. Правительство города - это молодые профессионалы и смелые профессионалы. Чтобы проводить большие реформы, нужны профессионализм и смелость. Мы за открытость, за прозрачность", - добавил глава Санкт-Петербурга.

С конца прошлого года во многих районах Петербурга мусорные площадки оказались переполненными. Представители городской администрации объяснили это тем, что предыдущие подрядчики недобросовестно отнеслись к исполнению обязательств.

"Автопарк № 6 "Спецтранс" - одна из самых крупных мусорных компаний, которая много лет обслуживала север города. Но в ноябре прошлого года на конкурсе ей не досталось ни одного контракта. Тендер на уборку северных районов города выиграло ООО "Эко Лэнд", численность которого в несколько раз меньше, чем у "Автопарка №6".

17 января гендиректор "Невского экологического оператора" Екатерина Горшкова заявила, что по итогам месяца будет рассмотрена возможность расторжения контракта с ООО "Эко Лэнд".