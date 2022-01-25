Столтенберг приветствовал развертывание вооруженных сил союзников в восточной части НАТО

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял участие в организованной президентом США Джо Байденом виртуальной встрече лидеров крупнейших стран альянса и Евросоюза, сообщает в понедельник пресс-служба альянса.

По информации пресс-службы, встреча была посвящена "продолжающемуся наращиванию Россией военной мощи на Украине и вокруг нее и его последствиям для европейской и международной безопасности"

Во встрече участвовали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Польши Анджей Дуда, представляющий председательство в ОБСЕ, председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Участники подчеркнули важность "единства в это критическое время и ясно дали понять, что любая дальнейшая агрессия России против Украины обойдется ей дорого", - отмечает пресс-служба.

Столтенберг напомнил о последовательном двухвекторном подходе НАТО к России, который включает мощное сдерживание и оборону в сочетании с диалогом. Он приветствовал дополнительные оборонительные развертывания союзников по НАТО в восточной части Североатлантического союза и подчеркнул необходимость дальнейшего улучшения ситуационной осведомленности НАТО и усиления коллективной обороны и сдерживания.