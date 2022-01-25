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Байден обсудил с европейскими лидерами усиление "восточного фланга" НАТО

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ходе видеоконференции с лидерами стран Европы обсудил вопросы укрепления "восточного фланга НАТО" в условиях обострения ситуации вокруг Украины, сообщил Белый дом.

"Лидеры (...) обсудили совместные усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины, включая подготовку к масштабным последствиям и серьезным экономическим потерям России за такие действия, а также вопросы укрепления безопасности на восточном фланге НАТО", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Белого дома отметила, что участники видеоконференции "подтвердили сохраняющуюся озабоченность наращиванием российской военной мощи на границах Украины и выразили свою поддержку ее суверенитету и территориальной целостности".

Они подчеркнули готовность к "тесным консультациям" с союзниками, а также в рамках ЕС, НАТО и ОБСЕ, говорится в сообщении.

В видеоконференции приняли участие президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Евросовета Шарль Мишель, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

США Джо Байден Белый дом НАТО

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