Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:32Заразились
на 24.01В России 11 173 300+65 109В мире 351 378 115+2 243 563

Франция подтвердила проведение переговоров советников "нормандской четверки" в среду

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Французское руководство подтверждает проведение в Париже в среду переговоров в нормандском формате на уровне советников, сообщают в понедельник парижские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

"Франция, ФРГ, Россия и Украина проведут переговоры в среду в Париже по украинской теме на уровне советников", - приводят СМИ слова представителя канцелярии французского лидера.

Ранее в понедельник источник в российской делегации сообщил, что политсоветники лидеров стран "нормандской четверки" по урегулированию в Донбассе встретятся в Париже на сутки позже запланированного, а именно 26 января.

"Переговоры политических советников нормандского формата пройдут 26 января в Париже", - сообщил в понедельник "Интерфаксу" источник в российской делегации.

Ранее источник в администрации президента РФ сообщал о планах провести переговоры 25 января.

Франция Париж Украина

Новости

Пентагон заметил усиление российской группировки близ Украины

Пентагон заметил усиление российской группировки близ Украины

Пентагон привел 8,5 тыс. военных в повышенную готовность на случай переброски в Европу

Порошенко покинул здание ГБР через 7 минут после прибытия

Порошенко покинул здание ГБР через 7 минут после прибытия

Военные в Буркина-Фасо заявили, что захватили власть в стране

Военные в Буркина-Фасо заявили, что захватили власть в стране

В сирийской Хасеке идут бои со сбежавшими из тюрьмы боевиками ИГИЛ

В СНБО Украины не увидели оснований для утверждений о готовящемся наступлении РФ

Перекрестный допрос Порошенко и Медведчука назначен на 25 января

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Слуцкий предупредил о риске масштабного кризиса в Европе из-за действий НАТО

Афганистан во власти талибов

В ООН призвали талибов освободить похищенных в Афганистане правозащитниц

В ООН призвали талибов освободить похищенных в Афганистане правозащитниц
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });