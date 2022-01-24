Франция подтвердила проведение переговоров советников "нормандской четверки" в среду

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Французское руководство подтверждает проведение в Париже в среду переговоров в нормандском формате на уровне советников, сообщают в понедельник парижские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

"Франция, ФРГ, Россия и Украина проведут переговоры в среду в Париже по украинской теме на уровне советников", - приводят СМИ слова представителя канцелярии французского лидера.

Ранее в понедельник источник в российской делегации сообщил, что политсоветники лидеров стран "нормандской четверки" по урегулированию в Донбассе встретятся в Париже на сутки позже запланированного, а именно 26 января.

"Переговоры политических советников нормандского формата пройдут 26 января в Париже", - сообщил в понедельник "Интерфаксу" источник в российской делегации.

Ранее источник в администрации президента РФ сообщал о планах провести переговоры 25 января.