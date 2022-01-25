Заместитель госсекретаря США и генсек ОБСЕ обсудили ситуацию вокруг Украины

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и генсек ОБСЕ Хельга Шмид в понедельник по телефону обсудили "дестабилизирующее наращивание вооруженных сил России на границах с Украиной" и усилия по деэскалации ситуации, сообщает госдеп.

"Они обсудили продолжающиеся усилия, направленные на то, чтобы побудить Россию пойти по пути дипломатии и деэскалации, чтобы положить конец этому кризису мирным путем", - говорится в сообщении, распространенном госдепом.

Отмечается, что замгоссекретаря подтвердила решительную поддержку США предложения Польши как председателя ОБСЕ об активизации диалога по вопросам безопасности в ОБСЕ.

"ОБСЕ является инклюзивным форумом, где все пострадавшие страны могут обсуждать и устранять неотложные и долгосрочные угрозы европейской стабильности и безопасности", - подчеркнули в госдепе.

США, страны НАТО и Украина заявляют о концентрации российских войск у украинской границы и об "угрозе российского вторжения". Российские официальные лица заявляют, что у РФ нет никаких агрессивных планов.