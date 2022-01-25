Что случилось этой ночью: вторник, 25 января

Опровержение данных о подготовке РФ нападения на Украину и "минирование" рейса в аэропорту Южно-Сахалинска

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пентагон привел 8,5 тыс. военных в повышенную готовность на случай переброски в Европу. По словам представителя Пентагона Джона Кирби, такое действие предпринято в условиях, когда Вашингтон не видит признаков деэскалации со стороны РФ вблизи Украины. При этом он заявил, что решения о переброске еще нет.

- Глава Минобороны Украины опроверг данные о подготовке РФ нападения на его страну. Ранее Пентагон заявил об усилении российской группировки у границ Украины.

- Порошенко покинул здание ГБР через 7 минут после прибытия, не дождавшись следователя. Сообщается, что следователь позвонил адвокату Порошенко Игорю Голованю, однако тот не сообщил причин поспешного покидания Государственного бюро расследований экс-президентом и его защитниками.

- Неизвестные "заминировали" рейс в аэропорту Южно-Сахалинска. Сообщение о минировании поступило в 8:45 утра. В аэропорту работают спецслужбы. По данным пресс-службы аэропорта, эвакуация пассажиров из терминала аэропорта не потребовалась. Информация о "минировании" также поступила утром во вторник в шесть школ Южно-Сахалинска и в школы города Корсакова.

- Киев назвал преждевременным решение об эвакуации членов семей дипломатов с Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что для этого "нет объективных, реальных условий". По его словам, только 4 посольства заявили, что они по соображениям безопасности начинают эвакуацию членов семей дипломатов. Также он подчеркнул, что данное решение не будет иметь негативного влияния на функционирование посольств на Украине.