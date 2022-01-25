Почти все аэропорты Узбекистана остановили работу из-за блэкаута

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Из-за сбоев в энергоснабжении в Узбекистане перестали работать большинство аэропортов, в том чиссле столичный, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

Из 11 аэропортов страны продолжает работать только аэропорт Навои, где есть электричество.

В Казахстане, несмотря на блэкаут в большинстве районов Алма-Аты, международный аэропорт в этом городе продолжал работать в штатном режиме, заверили в пресс-службе предприятия. На момент беседы с представителем аэропорта, энергоснабжение в Алма-Ате было восстановлено на 50%.

Аэропорт "Манас" в Бишкеке перешел на автономный источник электроэнергии, продолжал работать, но не вполне штатно.

Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (KEGOC) сообщила, что произошел значительный аварийный дисбаланс, созданный энергосистемой Центральной Азии. По ее данным, в результате произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток-Юг Казахстана" с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана. В Минэнерго Узбекистана причиной сбоев назвали аварию на территории Казахстана.