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Блэкаут в Центральной Азии не повлиял на работу космодрома Байконур

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В период масштабных отключений энергоснабжения в Казахстане космодром Байконур на три часа перешел на резервную линию электропитания, на его работе переключение не сказалось, сообщили в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Поздним утром в энергосистеме космодрома произошли незначительные колебания по напряжению из-за аварии в энергосистеме Центральной Азии с отключением линии 220 кВ Л-2019, отметил представитель центра. На время этих скачков космодром быстро перешел на резервный источник питания, а три часа спустя линия 220 кВ Л-2019 вновь возобновила работу.

Сейчас энергоснабжение космодрома происходит штатно, добавили в пресс-службе.

25 января произошли масштабные сбои по всему энергокольцу в Центральной Азии - в Казахстане, Узбекистане и Киргизии.

Ранее в январе в городе Байконур из-за массовых беспорядков в других городах Казахстана вводился режим повышенного уровня террористической опасности. Его отменили 24 января.

Байконур Казахстан

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