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Володин заявил, что РФ расценит санкции США против Путина как враждебный шаг

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Санкции против президента РФ Владимира Путина в России расценили бы как враждебный шаг США, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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"В понимании граждан нашей страны это санкции не против Путина, а против выбора народа Российской Федерации. Не получится у вас это. Все ваши действия носят враждебный характер для нашего государства - России. Что стало очевидно всем", - написал Володин в своем-телеграм-канале в среду.

Так он прокомментировал слова президента США Джо Байдена, который не исключил введение персональных санкций против президента Путина в случае вторжения России на Украину.

По мнению Володина, Путин неудобен Западу, поскольку сделал Россию сильным и независимым государством.

Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну. Россия неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против соседнего государства.

США Россия Джо Байден Владимир Путин Вячеслав Володин

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