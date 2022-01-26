Австрия отменит локдаун для непривитых 31 января

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Австрии локдаун для не привитых от коронавируса, который был введен в ноябре, отменят 31 января, а с 1 февраля вступит в силу закон об обязательной вакцинации для взрослых, сообщает АР.

О завершении локдауна объявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Он объяснил, что ограничения для непривитых были введены с 15 ноября, чтобы уберечь от перегрузки отделения реанимации и интенсивной терапии в ковид-больницах. Теперь такой угрозы больше не будет, считает канцлер. Одновременно он призвал 1,5 млн сограждан, которые до сих пор не привились, поскорее вакцинироваться, не дожидаясь, когда это будет обязательным по закону. По официальным данным, в стране привились 75,4% населения.

Австрия стала первой страной Европы, которая приняла закон об обязательной вакцинации. После того, как он вступит в силу, правительство оповестит каждое домохозяйство о новых требованиях и ответственности за их нарушение. С середины марта полиция будет проверять у людей статус вакцинации, непривитых будут штрафовать на сумму до 600 евро. Исключение составят беременные женщины, люди с медотводами от вакцинации и те, кто переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев.

В закон входит положение о лотерее среди привившихся, в которой можно будет выиграть до трех ваучеров на 500 евро. Тратить их предлагается в австрийских предприятиях малого бизнеса.