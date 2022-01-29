Венгрия не намерена размещать у себя дополнительные силы НАТО

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Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Венгрия считает нецелесообразным в нынешней ситуации размещать на своей территории дополнительные силы НАТО, сообщил в субботу в эфире радиостанции "Инфорадио" министр обороны страны Тибор Бенке.

По его словам, ситуация вокруг Украины не несет непосредственной опасности для Венгрии, потому страна не нуждается в дополнительных силах НАТО.

Министр также отметил, что, по оценкам венгерской армии, передислокация российских войск вдоль границы с Украиной не свидетельствует о том, что Россия хочет напасть на Украину.

В минувшую среду телеканал CNN со ссылкой на неназванные американские официальные лица сообщал, что США и ряд их союзников ведут обсуждение о возможности размещения еще нескольких тысяч военнослужащих на восточном фланге НАТО. По их информации, среди стран, которые рассматривают возможность размещения на их территории дополнительных сил партнеров по НАТО - Румыния, Болгария и Венгрия.

Ранее в этот день президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что его страна готова принять больше военных НАТО.

Как сообщил в понедельник представитель Пентагона Джон Кирби, министерство обороны США привело в состояние повышенной готовности 8,5 тыс. военных на случай, если понадобится перебросить их в Европу.