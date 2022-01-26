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США начали обсуждать с союзниками размещение тысяч военнослужащих в Восточной Европе

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - США и ряд их союзников ведут обсуждение о возможности размещения еще несколько тысяч военнослужащих на восточном фланге НАТО, сообщает в среду телеканал CNN со ссылкой на неназванные американские официальные лица.

По их информации, среди стран, которые рассматривают возможность размещения на их территории дополнительных сил партнеров по НАТО - Румыния, Болгария и Венгрия. В каждой из этих стран может быть размещено еще по 1 тысяче военнослужащих. Отмечается, что речь идет о боевых группах, наподобие тем, которые в настоящее время размещены в странах Балтии и в Польше.

Согласно источникам телеканала, помимо США возможность отправки дополнительных сил изучает Великобритания.

Ранее на этой неделе в НАТО сообщали, что страны альянса отправляют дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу в связи с наращиванием российских военных сил вблизи Украины.

Президент Румынии Клаус Йоханнис в среду заявил, что его страна готова принять больше военных НАТО. Он отметил, что Румыния в настоящее время ведет переговоры с Францией и США по теме размещения их военнослужащих на румынской территории.

Министерство обороны США привело в состояние повышенной готовности 8,5 тысяч военных на случай, если понадобится перебросить их в Европу.

США Украина Россия

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