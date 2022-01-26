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Румыния выразила готовность принять у себя дополнительные силы НАТО

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Президент Румынии Клаус Йоханнис в среду заявил, что его страна готова принять больше военных НАТО, сообщают европейские СМИ.

"Я постоянно говорил, что мы готовы увеличить присутствие союзников (по НАТО - ИФ) на нашей территории", - сказал Йоханнис.

Он отметил, что Румыния в настоящее время ведет переговоры с Францией и США по теме размещения их военнослужащих на румынской территории.

"После заявлений США и Франции мы контактируем с этими двумя союзниками, чтобы установить конкретные пути для реализации их военного присутствия", - добавил он.

На этой неделе президент США Джо Байден в ходе видеоконференции с лидерами стран Европы обсудил вопросы укрепления "восточного фланга НАТО" в условиях обострения ситуации вокруг Украины.

Румыния НАТО

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