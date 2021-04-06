Премьер Грузии Гарибашвили заразился коронавирусом

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - У премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили после проведения теста подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает во вторник администрация правительства страны.

В сообщении сказано, что премьер чувствует себя нормально и находится на самоизоляции. Гарибашвили продолжает работу дистанционно.

По данным Минздрава Грузии, за минувшие сутки после проведения 24 592 тестов на COVID-19 было выявлено 897 заражений, скончались 10 человек.

Накануне сообщалось о 228 случаях заражения COVID-19 за сутки.