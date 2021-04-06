Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:42Заразились
на 06.04В России 4 597 868+8 328В мире 131 813 449+491 886

Премьер Грузии Гарибашвили заразился коронавирусом

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - У премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили после проведения теста подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает во вторник администрация правительства страны.

В сообщении сказано, что премьер чувствует себя нормально и находится на самоизоляции. Гарибашвили продолжает работу дистанционно.

По данным Минздрава Грузии, за минувшие сутки после проведения 24 592 тестов на COVID-19 было выявлено 897 заражений, скончались 10 человек.

Накануне сообщалось о 228 случаях заражения COVID-19 за сутки.

Хроника коронавируса. Апрель.

10
Ежедневное число случаев заболевания COVID-19 в Индии выросло на 103 558, что является самым большим суточным приростом в стране2 апреля. Вакцинация населения против COVID-19 на стадионе имени Паскуаля Герреро в городе Кали, Колумбия.1 апреля. Палестинский медицинский работник отдыхает в клинике ближневосточного агентства ООН в городе Газа.1 апреля. Сотрудники скорой помощи везут пациента с COVID-19 в государственную больницу Base Publico Hospital в Бразилиа.1 апреля. Вакцинация людей старше 75 лет препаратом Pfizer-BioNTech началась в Южной Корее. 1 апреля. Калифорния ослабила карантинные ограничения.1 апреля. Работа госпиталя для пациентов с COVID-19 в экспоцентре "Сокольники" в Москве. 1 апреля. В индийском штате Западная Бенгалия зарегистрировано 982 новых случая заболевания COVID-19 и 2 случая смерти.1 апреля. Подготовка избирательных участков накануне досрочного голосования на выборах мэра Сеула.Итальянская полиция на вертолетах патрулирует Ливорно во время трехдневного карантина
Ежедневное число случаев заболевания COVID-19 в Индии выросло на 103 558, что является самым большим суточным приростом в стране
Хроника 09 января 2020 года – 06 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Ираклий Гарибашвили Грузия Коронавирус

Новости

Источник узнал о краткой встрече Лаврова и Керри в Дели

Источник узнал о краткой встрече Лаврова и Керри в Дели
Пандемия коронавируса

Число случаев COVID в мире превысило 131,7 млн, число жертв - 2,86 млн

МИД РФ предупредил о последствиях санкций против властей Мьянмы

Что случилось этой ночью: вторник, 6 апреля

США решили ввести санкции против турецкой оборонной структуры

Джонсон обсудил с Зеленским "дестабилизирующую военную активность" РФ

Госдеп США выразил обеспокоенность передвижением войск РФ у границ Украины

Госдеп США выразил обеспокоенность передвижением войск РФ у границ Украины

Что произошло за день: понедельник, 5 апреля

Эрдоган пока не нашел необходимости выходить из конвенции Монтрё

Эрдоган пока не нашел необходимости выходить из конвенции Монтрё

Привившийся президент Аргентины легко переносит COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');