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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:39Заразились
на 31.01В России 11 861 077+124 070В мире 378 308 247+3 621 340

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 378,3 млн

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника достигло 378 308 247, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 673 662 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

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Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 74 941 682 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 886682.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 41 469 499, а число умерших от последствий заражения вирусом - 496 242.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 25 463 530 человек, из них скончались 627 589.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 730,2. В США на 1 млн жителей скончались 2 724 человека, в Индии - 354, в Бразилии - 2 919.

Хроника коронавируса. Январь.

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коронавирус университет Джонса Хопкинса

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