В Грузии от COVID-19 вылечилась 111-летняя пациентка

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Из Республиканской больницы в Тбилиси в понедельник выписали 111-летнюю пациентку Леонелу Гвачава после излечения от заражения коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе медучреждения, пациентка поступила в клинику сразу же после положительного теста на коронавирус. Врачи уверены, это во многом определило достижение положительного результата.

Отмечается, что в больнице находилась и сама пациентка 1910 года рождения, и ее 80-летний сын. Он также идет на поправку и в ближайшие дни будет выписан.