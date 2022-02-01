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Лондон выделит Украине 88 млн фунтов стерлингов на поддержку энергонезависимости

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания предоставит Украине 88 млн фунтов стерлингов для поддержки энергетической независимости от России, сообщила пресс-служба премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

"Великобритания объявляет о помощи Украине в размере 88 млн фунтов стерлингов для поддержки стабильности институтов управления Украины и энергетической независимости", - говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра Великобритании.

Отмечается, что новый фонд вместе с другим британским фондом Good Governance Fund помогут снизить зависимость Украины от российских поставок энергоносителей.

Good Governance Fund был создан в 2015 году для поддержки экономических и институциональных реформ в Восточной Европе и на Западных Балканах.

Ожидалось, что Джонсон и министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс посетят Украину во вторник. Однако Трасс была вынуждена отменить поездку из-за заражения коронавирусом.

Британский премьер должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник. Сообщалось, что Джонсон во время своего визита в Киев обсудит "полный спектр предлагаемой стратегической поддержки Великобритании".

Перед своим вылетом в Киев премьер-министр заявил: "Это право каждого украинца определять, как управляется страна. Как друг и демократический партнер, Великобритания будет продолжать поддерживать суверенитет Украины перед лицом тех, кто стремится его уничтожить".

"Мы призываем Россию отступить и вступить в диалог, чтобы найти дипломатическое решение и избежать дальнейшего кровопролития", - добавил он.

Украина Великобритания Борис Джонсон

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