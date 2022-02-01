В США пообещали вести диалог по безопасности, когда РФ обнародует ответ по этой теме

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Администрация США готова вести переговоры с РФ по теме безопасности, когда Москва передаст свой ответ на инициативы Вашингтона в этой области, сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных представителей американских властей.

При этом, как отметили чиновники США, Россия пока не дала официальный ответ на встречные предложения США по теме безопасности.

Кроме того, в администрации прокомментировали состоявшийся во вторник телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Представители властей США назвали эту беседу "профессиональной, честной".

Однако главы внешнеполитических ведомств двух стран не назначали дату нового разговора, отмечает Bloomberg.

Как сообщили ранее на Смоленской площади в преддверии переговоров Лаврова и Блинкена, основной темой телефонного звонка стала реакция российской стороны на американские наработки по предложениям РФ в сфере гарантий безопасности.

Во вторник Лавров заявлял, что произошло недоразумение в ситуации с сообщением Госдепа США о получении американской стороной ответа Москвы на направленную ей ранее реакцию США на предложения по гарантиям безопасности.

"Сегодня мы действительно услышали сообщение из госдепартамента США о якобы полученном ответе из Москвы на тот документ, который американцы направили в качестве реакции на наше изначальное предложение о гарантиях безопасности в Европе", - сказал Лавров в видеозаявлении.

"Здесь есть недоразумение, потому что, когда мы получили изначальную американскую реакцию где-то неделю назад, мы приступили к ее изучению, но сразу же было видно, что американцы предпочитают концентрироваться на обсуждении тоже по-своему важных, но второстепенных вопросов", - отметил министр.