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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

Совет ЕС согласовал общий подход к реформе Шенгенского кодекса о границах

Чиновники будут искать способы борьбы с использованием мигрантов в политических целях

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил, что в рамках работы под председательством Франции по "реформированию и укреплению Шенгенской зоны перед лицом новых вызовов" утвердил общий подход к реформе Шенгенского кодекса о границах.

Речь идет о четырех направлениях реформы, говорится в коммюнике совета.

Планируется предложить новые инструменты для борьбы с использованием потоков мигрантов в нелегитимных целях, в том числе политических. Реформа должна установить новую правовую основу для мер на внешних границах в случае кризисов в области здравоохранения, опираясь на уроки, извлеченные из опыта пандемии COVID-19.

Совет ЕС намерен обновить правовую базу внутреннего пограничного контроля в целях защиты принципа свободного передвижения при реагировании на сохраняющиеся угрозы.

Согласованный государствами-членами Евросоюза общий подход к реформе Шенгенского кодекса о границах теперь позволяет Совету ЕС начать переговоры с Европейским парламентом, как только парламент определит собственную позицию, сообщают в Брюсселе.

Совет ЕС Евросоюз Брюссель Шенгенский кодекс
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