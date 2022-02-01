Запрет Литвы на транзит белорусских товаров задел грузы из РФ и Казахстана

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) отказались согласовать на февраль заявки на транспортировку в Литву нефтепродуктов и других грузов из России и Казахстана из-за опасений пропустить подпавшую под санкции белорусскую продукцию.

Глава Литовской ассоциации частных железнодорожных предприятий Томас Кершис сообщил агентству BNS, что LTG слишком широко трактует санкции ЕС и США в отношении Белоруссии, поэтому отклонила заявки экспедиторов и других стран на транспортировку грузов в Литву или через нее.

"Они (LTG - BNS) отклонили на февраль массу заявок из России, Казахстана (...) Грузы, которые находятся в санкционном списке (ЕС - BNS) для Белоруссии – это нефтепродукты, сжиженный газ, удобрения. Они поняли так: санкции действуют и тогда, когда груз третьей страны следует через Белоруссию", - сказал Кершис.

Представитель Lietuvos gelezinkeliai Мантас Дубаускас подтвердил BNS, что факты отказа согласовывать заявки имели место, однако после разъяснения МИД заявки на провоз грузов согласуются заново. "Была ситуация, когда было непонятно с толкованием санкций ЕС, и мы не утвердили заявки на провоз нефтепродуктов через Белоруссию, не белорусских. Мы получили разъяснение МИД, и согласование этих заявок уже началось", - сказал Дубаускас.

По его словам, в отклоненных заявках – транспортировка нефтепродуктов, предназначенных для рынков Литвы и Польши.

По словам Кершиса, часть этих грузов экспортируется через Клайпедский порт, где их обрабатывает грузовой терминал Achemos grupe. Он отметил, что вполне вероятно, что из-за не согласованных в конце января заявок в феврале в Литву не поступит часть грузов нефтяных компаний России.

LTG 1 февраля расторгла договор с "Беларуськалием", а накануне сообщила, что не удовлетворит просьбы других заказчиков о транспортировке грузов "Беларуськалия", пока не получит заключение правительственной комиссии.

Департамент таможни во вторник уточнил BNS, что в понедельник через Литву проследовало в общей сложности семь составов с 399 вагонами калийных удобрений, а последний поезд остановился для проверки на таможенном посту в 20:30 по местному времени.

Как сообщалось, после непризнанных Евросоюзом и США итогов президентских выборов в августе 2020 года, на которых по официальным данным победил Александр Лукашенко, западные страны поэтапно усиливали экономические санкции в отношении Белоруссии. Летом прошлого года ЕС ввел секторальные санкции в отношении ключевых отраслей белорусской экономики – нефтепереработки и добычи калийных удобрений, Вашингтон возобновил замороженные с 2015 года санкции в отношении ряда крупнейших предприятий нефтехимического сектора, с ограничениями столкнулись также крупнейшие машиностроительные предприятия Белоруссии. Кроме того, Белоруссия находится в ситуации фактического запрета на доступ к финансовым рынкам ЕС и США.