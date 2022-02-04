Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:58Заразились
на 04.02В России 12 452 765+168 201В мире 388 028 261+3 169 028

В ЕС сочли неприемлемым решение России по Deutsche Welle

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Брюсселе назвали неприемлемым решение России об аннулировании аккредитации всех сотрудников германской телерадиокомпании Deutsche Welle в РФ в качестве ответной меры на запрет вещания телеканала "RT DE" в Германии.

В миреЛатвия предложила Deutsche Welle перенести офис из Москвы в РигуЧитать подробнее

"Решение российских властей запретить немецкой телерадиокомпании "Deutsche Welle вещание в России, лишить ее сотрудников аккредитации, предложить рассмотреть возможность признания его "иностранным агентом" и закрыть его офис в Москве является неприемлемым, оно лишено каких-либо оснований", - говорится в заявлении представителя главы дипломатии ЕС Петера Стано.

В Брюсселе также выражают солидарность с Deutsche Welle и их сотрудниками в России и заявляют, что будут наблюдать за ситуацией.

ЕС Россия Deutsche Welle

Новости по теме

Новости

Генсек НАТО Столтенберг станет новым главой ЦБ Норвегии

Состояние Марка Цукерберга рухнуло почти на $30 млрд за один день

Состояние Марка Цукерберга рухнуло почти на $30 млрд за один день

Кремль подтвердил визит канцлера ФРГ в Москву 15 февраля

Кремль подтвердил визит канцлера ФРГ в Москву 15 февраля

Украина планирует в феврале импортировать из Венгрии 130 млн кубометров газа

Захарова призвала Джонсона не распространять фейки о вторжении РФ на Украину

Лавров счел бредом заявление Госдепа о планах РФ сфабриковать видео по Украине

Пекин поддержал российские предложения по гарантиям безопасности в Европе

Пекин поддержал российские предложения по гарантиям безопасности в Европе

ЕС подготовил санкции против РФ, касающиеся высокотехнологичных комплектующих

Российские автоконцерны заявили о рисках в случае изменения утильсбора в Казахстане

Российские автоконцерны заявили о рисках в случае изменения утильсбора в Казахстане

Путин прибыл в Пекин

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });