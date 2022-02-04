В ЕС сочли неприемлемым решение России по Deutsche Welle

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Брюсселе назвали неприемлемым решение России об аннулировании аккредитации всех сотрудников германской телерадиокомпании Deutsche Welle в РФ в качестве ответной меры на запрет вещания телеканала "RT DE" в Германии.

"Решение российских властей запретить немецкой телерадиокомпании "Deutsche Welle вещание в России, лишить ее сотрудников аккредитации, предложить рассмотреть возможность признания его "иностранным агентом" и закрыть его офис в Москве является неприемлемым, оно лишено каких-либо оснований", - говорится в заявлении представителя главы дипломатии ЕС Петера Стано.

В Брюсселе также выражают солидарность с Deutsche Welle и их сотрудниками в России и заявляют, что будут наблюдать за ситуацией.