Что случилось этой ночью: воскресенье, 6 февраля

Победа Камилы Валиевой на зимних Играх в Пекине и гибель провалившегося в колодец в Марокко мальчика

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Валиева вывела Россию на первое место командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине. За свой прокат она получила 90,18 балла и принесла в копилку российской команды 10 очков. Россия набрала 36 очков и вышла на первое место. Вторую строчку занимает сборная США (34), третье – сборная Японии (29).

- Россия увеличила отрыв от США в командном турнире фигуристов. Россиянин Марк Кондратюк показал второй результат в произвольном прокате на командном турнире в рамках зимней Олимпиады Пекине. Его выступление судьи оценили в 181,65 балла.

- Антонов сообщил, что США ответили отказом на предложения РФ о нормализации работы дипмиссий. Отвечая на вопрос о том, идет ли речь о де-факто разрыве дипломатических отношений между РФ и США, посол отметил, что "этот вопрос в компетенции нашего президента", а дипмиссии будут работать "здесь до последнего дипломата".

- Король Марокко сообщил о смерти провалившегося в колодец мальчика. Король Мухаммед VI выразил свои соболезнования родителям ребенка. Несмотря на то, что спасателям удалось вызволить мальчика после 5-дневной спасательной операции, спасти его не удалось.

- Елизавета II заявила о своем желании, чтобы Камилла получила титул королевы-консорта. В послании, посвященном 70-летию своего правления, королева заявила, что "искренне желает", чтобы Камилла получила этот титул, "когда придет это время".

- Израиль заблокировал передачу оружия своего производства Украине. К такому решению Израиль пришел после оглашения Эстонией, Латвией и Литвой информации о полученном разрешении от США на передачу Украине оружия американского производства перед потенциальным российским вторжением. Согласно сообщению, данное решение вызвано желанием Израиля сбалансировать свои отношения с РФ.

- Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировали на севере Сахалина. По информации ГУ МЧС по Сахалинской области землетрясение ощутили жители Охи, Ноглик и сел Восточное, Тунгор, Эхаби, Вал. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.