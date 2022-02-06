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Король Марокко сообщил о смерти провалившегося в колодец мальчика

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Король Марокко сообщил о смерти мальчика по имени Райан, который 1 февраля провалился в 32-метровый колодец. Об этом сообщает Associated Press.

Король Марокко Мухаммед VI выразил свои соболезнования родителям мальчика в заявлении, опубликованном дворцом.

Мальчика, Райана, спасатели вытащили в субботу вечером после длительной спасательной операции.

1 февраля отец мальчика ремонтировал колодец около дома в деревне Игран в провинции Шефшауэн. Пятилетний Райан находился рядом и, когда взрослые отвернулись, провалился и застрял на глубине 32 метров, рассказал изданию Le360 глава семьи. О случившемся были проинформированы соседи, местные власти. К операции подключились горноспасатели, спелеологи и полицейские.

Камера, которую ранее спускали к мальчику, показывала, что он жив, но получил травмы головы. Ему спустили воду, еду и кислородную маску. В пятницу камера зафиксировала слабое движение ребенка.

Марокко

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