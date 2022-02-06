Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировали на севере Сахалина

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,3 произошло утром в воскресенье на севере Сахалина, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,3 произошло утром 6 февраля в 08:18 местного времени (0:18 по московскому времени). Эпицентр находился в 32 км восточнее села Вал Ногликского района на глубине 17 км", - сказал собеседник агентства.

В 8:42 по сахалинскому времени (0:42 мск) в том же районе зарегистрирован афтершок магнитудой 3,2 на глубине 8 км.

По информации ГУ МЧС по Сахалинской области землетрясение ощутили жители Охи, Ноглик и сел Восточное, Тунгор, Эхаби, Вал.

"По собранным ведомством сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 3 баллов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало", - говорится в сообщении МЧС.