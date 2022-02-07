Что случилось этой ночью: понедельник, 7 февраля

Золото российских фигуристов в командном турнире Олимпиады и переговоры Макрона с Байденом перед визитом в Москву

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Российские фигуристы завоевали золото Олимпиады в командном турнире. В понедельник Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат в произвольном прокате танцоров, а Камила Валиева выиграла произвольную программу. Это вторая золотая медаль ОИ-2022 в копилке российской команды.

- Олаф Шольц заявил о тесном сотрудничестве Германии с ЕС, США и НАТО по ситуации вокруг Украины. Канцлер ФРГ сообщил, что Берлин готов присоединиться к мерам Запада против России в случае ее вторжения на Украину, не исключив и остановки проекта "Северный поток 2", отметив, что "все варианты на столе".

- Эммануэль Макрон перед визитом в Россию провел телефонный разговор с Джо Байденом, в ходе которого президенты Франции и США обсудили ситуацию на российско-украинской границе. В свою очередь глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, который 7 февраля посетит Москву вместе с Макроном, побеседовал на эту тему с коллегами из внешнеполитических ведомств США, Швеции и Финляндии.

- В Госдуме предложили разрешить любые способы самозащиты при незаконном проникновении в жилище. Соответствующий законопроект, по данным газеты "Известия", был направлен на отзыв в кабмин.

- Мэр Оттавы ввел режим ЧП в столице Канады из-за протестующих против антиковидных мер дальнобойщиков. Также власти планируют ввести особые меры, чтобы не допускать "подкрепление" демонстрантов в центр Оттавы и перекрыть их линии снабжения продуктами питания и горючим.

- Сборная России по мини-футболу проиграла Португалии в финале чемпионата Европы, ведя по ходу матча со счетом 2:0. Итоговый счет в игре - 2:4. Сборная Португалии второй раз подряд выиграла чемпионат Европы, Россия стала обладателем "серебра".