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В Госдуме предложили разрешить любые способы самообороны для защиты жилища

В Госдуме предложили разрешить любые способы самообороны для защиты жилища
Фото: Glasshouse Images via Getty Images

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы РФ разработали законопроект, согласно которому необходимо разрешить любые способы защиты своей жизни и своих близких от нападения лиц, незаконно проникающих в жилище, сообщает в понедельник газета "Известия".

"На отзыв в кабмин направлен законопроект "О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ". Документом предлагается предоставить гражданам право всеми способами защищать свою жизнь, родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру", - пишет газета.

В пояснительной записке к документу, которая имеется в распоряжении издания, отмечается, что, согласно действующему законодательству, законопослушный гражданин, защищая себя и своих близких, должен оценивать характер опасности насилия или угрозы. То есть он ограничен пределами необходимой обороны, в то время как преступники ничем не ограничены, поясняет издание.

По мнению авторов инициативы, в случае защиты граждане имеют право на превышение допустимой самообороны, пишут "Известия".

Госдума РФ

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