Макрон призвал президента Ирана ускорить переговоры по атому
Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с президентом Ирана Ибрахимом Раиси призвал ускорить переговоры по возвращению Тегерана и Вашингтона в соглашение по иранскому атому.
"Спустя несколько месяцев после возобновления переговоров в Вене, президент Франции подчеркнул необходимость ускориться, чтобы быстро добиться ощутимого прогресса", - цитируют в воскресенье парижские СМИ заявление Елисейского дворца.
Макрон также отметил, что считает возможным достижение успеха на переговорах по иранской ядерной проблеме.
Разговор президентов Франции и Ирана состоялся в субботу, однако о его результатах Елисейский дворец сообщил днем позже.