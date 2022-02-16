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В МИД РФ сочли, что Штаты используют напряженность в Европе для борьбы с СП 2

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты нагнетают напряженность в Европе, чтобы использовать ее в качестве предлога для усиления ограничений на поставки российского газа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова; по ее словам, США пытаются помешать реализации проекта "Северный поток 2".

"Еще она причина, безусловно - энергетическое сотрудничество России со странами Европы, которое как кость в горле застряло у Вашингтона, которому нужно отвоевывать очередной рынок, а уж тем более такой, как рынок газа", - сказала Захарова на брифинге в среду.

В связи с этим дестабилизация ситуации на Украине, через которую шел российский газ, была выгодна "на протяжении всех этих лет", добавила она.

"Поэтому "Северный поток 2" - тот проект, который они всячески пытались затормозить, не дать вообще ему появиться, потом остановить строительство, потом придумать причину, почему он не может быть сдан в эксплуатацию, а сейчас еще и навалиться всем миром, попытаться это сделать, придумать некую российскую угрозу, чтобы под этим предлогом ввести еще больше санкций и еще больше получить аргументов для того, чтобы напугать европейцев перспективой неполучения от нас энергоресурсов", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Россия же остается надежным поставщиком газа и других энергоресурсов и для Европы, и для других стран, отметила она.

"Поставляли, поставляем и будем поставлять и делать это на взаимовыгодных условиях", - сказала Захарова.

США МИД РФ Мария Захарова Северный поток 2 Европа Украина

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